بالفيديو.. حكم يسقط لاعب أرضا بضربة قوية خلال مباراة في الدوري الفرنسي (فيديو)

شهدت مباراة موناكو ومضيفه ريمس ضمن الجولة الـ13 من الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد، حدثا نادرا وطريفا في آن واحد.

وفي الدقيقة الـ13 من عمر المباراة، أصاب الحكم جيرمي بينيارا بمرفق يده اليمنى من دون قصد لاعب ريمس، الغيني موريتو كاساما، ليسقط الأخير أرضا متأثرا بالضربة.

وتدخل الطاقم الطبي فورا للاطمئنان على اللاعب.

وفور نهوض كاساما لمتابعة المباراة، قام الحكم بالاعتذار منه وسط تصفيق الحضور وتشجيعهم.

Упс, игроку «Реймса» прилетело от судьи 😬



Реф заехал бедняге в лицо локтем, пришлось даже вызывать врачей. Тот случай, когда сам себя не накажешь – никто не накажет 😅 pic.twitter.com/9M3U8xs5Og — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2021

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

ويحتل موناكو المركز العاشر برصيد 18 نقطة، فيما يأتي ريمس برصيد 12 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: RT