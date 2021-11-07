بالفيديو.. "توابيت كرتونية" تثير أحداث شغب واشتباكات بين فريقين

شهدت مباراة قمة بورتو أليغري في الدوري البرازيلي لكرة القدم السبت، أحداث شغب واشتباكات بين لاعبي الفريقين بسبب احتفال لاعب وسط الفريق الفائز "المستفز".

مع هدف تايسون وجد إنترناسيونال الذي يحتل المركز السابع، الفوز الذي طال انتظاره 1-0 بالمقابل غرق غريميو في المركز قبل الأخير بالدوري ويحتاج الآن إلى معجزة حتى لا يهبط.

ومع نهاية المباراة قام لاعب الوسط باتريك بإثارة غضب مشجعي غريميو بحمله نعوشا بألوان الفريق المنافس الثلاثة، حصل عليها من مشجعي فريقه في المدرجات، قبل أن يشترك زملاؤه بالفريق في حملة "الاستفزاز".

وانتهى الأمر بملاحقة لاعب إنترناسيونال من قبل لاعبي غريميو الذين استشاطوا غضبا لاعتبارهم أن ما يحدث كان بقصد السخرية بسبب اقترابهم من الهبوط.

قاموا باقتحام أرض الملعب ومحاولة الاشتباك مع لاعبي المنافس، قبل أن يتدخل حكم المباراة وطرد عددا من اللاعبين.

🇧🇷 Internacional defeated their rivals Grêmio 1-0, putting them closer to relegation. The winning players celebrated by waving coffins around and, well…pic.twitter.com/DAspD2wSpa — Karl Capen (@capenxcv) November 7, 2021

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وتركت النتيجة غريميو في المركز الـ19 وقبل الأخير بالدوري برصيد 26 نقطة من 29 مباراة وقبل تسع جولات من النهاية، إذ خسر ثماني مرات في آخر 10 جولات، بسبع نقاط عن منطقة الأمان.

وينتظر نادي غريميو عقوبة كبيرة بسبب ما حدث من جماهيره، قد تصل الغرامة المالية إلى 100 مليون ريال برازيلي "13 مليون جنيه إسترليني"، عدى عن عقوبة إدارية قد تصل إلى لعب 10 مباريات دون حضور جماهيري.

وأعلن غريميو مؤخرا عن إقالة مدربه لويس فيليبي سكولاري وجهازه الفني، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام سانتوس 1-0.

المصدر: zonamista