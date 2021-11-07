 
مباشر
عاجل
مصدر يكشف لـRT عن تدخل منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية خلال الهجوم على منزل الكاظمي

بنزيما يلاحق ميسي في سباق خاص

الرياضة

بنزيما يلاحق ميسي في سباق خاص
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU-NORBERTO DUARTE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rod6

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد هدفا أمام رايو فاليكانو السبت، في المباراة التي انتهت للميرنغي 2-1، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لليغا.

وحقق بنزيما بهذا الهدف الرقم 10 في مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 10 أهداف في الليغا على الأقل، في 11 موسما من أصل 13 مباراة خاضها بقميص الملكي.

إقرأ المزيد
ريال مدريد يصعد إلى صدارة
ريال مدريد يصعد إلى صدارة "الليغا" بثنائية في شباك رايو فاليكانو (فيديو)

وأضافت الشبكة، أن الأرجنتيني ميسي، أسطورة برشلونة السابق، ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على بنزيما في هذا الرقم، بعدما سجل 10 أهداف أو أكثر مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، خلال 15 موسما.

ويأتي في المركز الثالث، المهاجم الإسباني دافيد فيا، نجم ريال سرقسطة وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، بتسجيله 10 أهداف أو أكثر في 10 مواسم.

المصدر: twitter/OptaJose

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا