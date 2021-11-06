ريال مدريد يصعد إلى صدارة "الليغا" بثنائية في شباك رايو فاليكانو (فيديو)

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل ثنائية الفريق الملكي، الألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و38 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الكولومبي رادميل فالكاو في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

الدوري الاسباني | ريال مدريد 2 × 1 رايو فاليكانو |هدف اول رايو فاليكانو " فالكاو " 👏🏻👏🏻👏🏻 HD



Via : @F24HQpic.twitter.com/kJQ47W9OGq — يافهد صرت اشرب الماء ولا يقطع ضماي (@ClarineBamberg1) November 6, 2021

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى صدارة الترتيب متجاوزا بنقطتين ريال سوسيداد الذي يحل ضيفا غدا الأحد على أوساسونا.

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في المقابل، توقف رصيد رايو فاليكانو عند 20 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".

المصدر: RT