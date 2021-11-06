ريال مدريد يصعد إلى صدارة "الليغا" بثنائية في شباك رايو فاليكانو (فيديو)
تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية الفريق الملكي، الألماني توني كروس والفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و38 على الترتيب، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الكولومبي رادميل فالكاو في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.
هدف اول ريال مدريد— هاوي (@hawy331771355) November 6, 2021
ريال مدريد 1×0 رايو فاليكانو@haawy511#ريال_مدريد#رايو_فاليكانو#ريال_مدريد_رايو_فاليكانوpic.twitter.com/o7Cxzye0cI
GOOOOOAAALL Karim Bezema Scores Second one For Real Madrid— Faster (@Faster28854153) November 6, 2021
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Follow me here : @Mohammad_zrek1@realmadrid@vinijr@Benzema#RealMadrid#RMA#ريال_مدريد_رايو_فاليكانوpic.twitter.com/JKPvZ1v3T1
الدوري الاسباني | ريال مدريد 2 × 1 رايو فاليكانو |هدف اول رايو فاليكانو " فالكاو " 👏🏻👏🏻👏🏻 HD— يافهد صرت اشرب الماء ولا يقطع ضماي (@ClarineBamberg1) November 6, 2021
Via : @F24HQpic.twitter.com/kJQ47W9OGq
وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة وصعد إلى صدارة الترتيب متجاوزا بنقطتين ريال سوسيداد الذي يحل ضيفا غدا الأحد على أوساسونا.
FT #RealMadridRayo 2-1— LaLiga English (@LaLigaEN) November 6, 2021
🤍👑 @ToniKroos and @Benzema see @realmadriden past Rayo at the Bernabeu!#LaLigaSantanderpic.twitter.com/h7RUyrzNAK
في المقابل، توقف رصيد رايو فاليكانو عند 20 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT
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