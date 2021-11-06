بعد خماسية الأهلي أمام الزمالك.. محمد صلاح ينشر فيديو مثيرا للجدل

نشر نجم النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي فيديو قصيرا على حسابه الرسمي "إنستغرام" أثار حالة من الجدل بسبب طبيعته وتوقيته.

ونشر عبر خاصية "الستوري" مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة، دون توضيح أو إشارة إلى أي حدث.

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واعتبر بعض المتابعين أن الفيديو جاء كنوع من احتفال صلاح بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي الجمعة في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.

فيما يعتقد البعض أنه إشارة على توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.



وينتهي عقد محمد صلاح مع "الريدز" في عام 2023، ومازالت حتى اللحظة المفاوضات قائمة لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، إلا أنه التقارير الإعلامية أشارت إلى رغبة النادي في حسم ملف صلاح قبل نهاية العام الحالي.

المصدر: instagram/mosalah