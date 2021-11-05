تأجيل مباراة بكرة القدم بألمانيا إثر تفشي كورونا بين أعضاء فريق "ساندهاوزن"

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الجمعة، تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم بعد تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين أعضاء فريق ساندهاوزن.

وقال الاتحاد الألماني في بيانه، إن تفشي كورونا ترك نادي ساندهاوزن بدون عدد كاف من اللاعبين في مباراته التي كانت مقررة أمام متصدر الدوري سانت باولي يوم الأحد المقبل. ولم يحدد موعد جديد للمباراة.

وقال ساندهاوزن في وقت متأخر أمس الخميس إن اللاعبين ظهرت عليهم أعراض مشابهة لنزلات البرد خلال التدريبات الأربعاء، وبعد ذلك ثبت إصابة 12 لاعبا و6 إداريين بالفيروس، موضحا أنهم جميعا في عزل صحي.

وشهد الموسم الماضي في ألمانيا، نقل أو تأجيل مباريات كرة القدم بشكل متكرر بسبب تفشي فيروس كورونا بين الفرق. ولكن أصبح هذا الأمر نادرا خلال الموسم الحالي بعد طرح برنامج اللقاح للفئات العمرية الأصغر.

وتأتي إصابات اللاعبين على خلفية الارتفاع الذي يشهده معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا.

المصدر: أ ب