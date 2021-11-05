يورغن كلوب يعلن تعرض نجم ليفربول لإصابة خطيرة

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة أن مهاجم "الريدز" البرازيلي روبرتو فيرمينو، تعرض لإصابة خطيرة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "بوبي (فيرمينو) تعرض لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية وهو نبأ غير سار ومؤسف حقا. لا نتوقع بالتحديد مدة غيابه عن الفريق".

وقد تؤدي الإصابة لغياب فيرمينو البالغ 30 عاما عن عدد من مباريات ليفربول بداية من الرحلة إلى وست هام يونايتد بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى "الريدز" صاحب المركز الثاني إلى تقليص فارق الثلاث نقاط مع تشيلسي المتصدر.

وخاض فيرمينو ثماني مباريات في الدوري هذا الموسم وسجل أربعة أهداف، فضلا عن هدفين في دوري أبطال أوروبا في ثلاث مباريات.

Roberto Firmino sustained a serious hamstring injury during our win over Atletico Madrid, Jürgen Klopp has confirmed. — Liverpool FC (@LFC) November 5, 2021

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وقال كلوب إن المدافع جو جوميز (يعاني من إصابة في ربلة الساق) ولاعب الوسط كورتيس جونز (مصاب في عينه)، سيغيبان عن مباراة الأحد.

وأضاف: "كورتيس قصته مختلفة تماما عن فيرمينو، من غير المرحج مشاركته في التدريبات لقد دخل أصبع في عينه. شاهدت الكثير من إصابات اللاعبين في مسيرتي لكن هذه لم تحدث من قبل".

المصدر: رويترز