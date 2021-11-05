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بالفيديو.. الكشف عن أجمل هدف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

الرياضة

بالفيديو.. الكشف عن أجمل هدف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا
twitter/ChampionsLeague
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز مهاجم فولفسبورغ الألماني لوكاس نميتشا بجائزة أجمل هدف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل نميتشا هدفه الفائزة بالجائزة، في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة التي فاز فيها فريقه على سالزبورغ النمساوي بنتيجة 2-1.

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وتفوق هدف نميتشا على ثلاثة أهداف كانت مرشحة للجائزة، هي:

- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الأول في مرمى أتلانتا الإيطالي، والذي سجله في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد أسيست بالكعب من برونو فرنانديز.

- هدف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد في مرمى شاختار دونيتسك الأوكراني، وسجله عند الدقيقة 61 بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

- الهدف الثاني للبولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ في شباك بنفيكا في الدقيقة الـ61.

المصدر: uefa.com

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