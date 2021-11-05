ليفاندوفسكي يتفوق على رونالدو وديبالا بالجولة الرابعة من دوري الأبطال (فيديو)

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني، كأفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وتفوق النجم البولندي، الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" وصنع آخر في انتصار بايرن على بنفيكا (5-2)، على البرتغاليين كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) وبيدرو جونسالفيس (سبورتنج لشبونة) والأرجنتيني باولو ديبالا (يوفنتوس).

وسجل رونالدو هدفي فريقه في المباراة التي تعادل فيها مع أتلانتا الإيطالي بنتيجة 2-2.

وقاد ديبالا فريقه إلى التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية بتسجيله لهدفين في شباك زينيت في المباراة التي انتهت لمصلحة "السيدة العجوز" بنتيجة 4-2.

كما سجل جونسالفيس هدفين في الفوز العريض الذي حققه فريقه على بشكتاش التركي برباعية نظيفة.

المصدر: uefa.com