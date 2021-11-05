نيوكاسل يحدد مدربه الجديد بعد رفض إيمري

بات نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي مؤخرا، قريبا من الإعلان رسميا عن مدربه الجديد، بعد انهيار مفاوضاته مع الإسباني أوناي إيمري.

ولم يستطع مسؤولو نيوكاسل التوصل لاتفاق مع مدرب فياريال الإسباني، الذي أكد على التزامه مع فريقه الحالي، مديرا ظهره للعرض الإنجليزي.

وأفاد مراسل شبكة "سكاي سبورتس نيوز" العالمية أن نيوكاسل أجرى محادثات مع مدرب بورنموث السابق إيدي هويي بشأن منصب المدير الفني للفريق الشاغر.



ووافق إيدي هويي على الصفقة من حيث المبدأ ليصبح مدرب نيوكاسل الجديد بعقد لمدة عامين ونصف.

من جانبه، كشف الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه على "تويتر"، الجمعة، أن إدارة نيوكاسل استقرت نهائيا على تعيين إيدي هويي مدربا لـ"الماكبايس".

Newcastle are preparing paperworks and contracts to appoint Eddie Howe as new manager. Deal agreed until 2024, final stages in order to announce the agreement. ⚪️⚫️ #NUFC



Conte & ten Hag were ‘impossible’ targets. Unai Emery refused. Fonseca was in advanced talks then collapsed. pic.twitter.com/MvPL5VcacA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2021

إقرأ المزيد

وتحولت إدارة نيوكاسل لمدرب بورنموث السابق، بعد فشل مفاوضاتها مع إيمري، حيث لم يتبق سوى بعض التفاصيل، قبل الإعلان عن التعاقد مع صاحب الـ43 عاما.



وكشف هويي خلال مقابلته الأولية مع نيوكاسل عن مخططه لمساعدة الفريق الذي يقبع في المركز قبل الأخير، بدون أي فوز، لتجنب السقوط من الدوري الممتاز.

ويعتقد أن المدرب المعروف بمبادئه في التمرير وفلسفته الهجومية قد زود إدارة النادي بقائمة اللاعبين الذي يرغب بضمهم خلال انتقالات يناير المقبلة.

ويملك المدرب الإنجليزي هويي خبرات سابقة في البريميرليغ، حيث حقق نتائج مميزة مع بورنموث على مدار المواسم الماضية، قبل هبوطه إلى "التشامبيونشيب" بنهاية موسم 2019-2020.

المصدر: "وكالات"