إيمري يؤكد بقاءه في فياريال رغم اهتمام نيوكاسل

أكد المدرب الإسباني أوناي إيمري البالغ 49 عاما اليوم الأربعاء أنه باق في فياريال، رغم اهتمام نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودي مؤخرا، بالتعاقد معه.

وجاء في بيان نشره إيميري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "نادي فياريال هو منزلي وأنا ملتزم به بنسبة 100%. صراحة، أنا ممتن لاهتمام ناد كبير بي، لكنني ممتن أكثر لوجودي هنا".

وتابع: "ولهذا السبب أخبرت (رئيس فياريال) فرناندو روي بقراري بالاستمرار في أن أكون جزءا من المشروع، مدفوعا بالالتزام والاحترام الذي أحظى به من النادي واللاعبين، وهو أمر متبادل".

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وشرح مدرب أرسنال الإنجليزي السابق في بداية البيان: "على الرغم من وجود الكثير من الضوضاء بالأمس في بلد آخر، إلا أنه كان هناك دائما شفافية تامة وولاء داخل النادي لعائلة روي وفريقي، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لي".

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ذكرت أمس الثلاثاء أن نيوكاسل يسعى للتعاقد مع إيمري قبل الرحلة المرتقبة إلى برايتون السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت تقارير إلى أن هناك تفاوضا على صفقة بقيمة ستة ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) لتحرير إيمري من عقده مع "الغواصات الصفراء".

وكان إيمري كشف عقب فوز فريقه على يونغ بويز السويسري بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء: "كان هناك اهتمام لكنني أمضيت اليوم كله أفكر في المباراة. لا يوجد عرض".

واستحوذت مجموعة استثمارية تضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي الشهر الفائت، على أن تكون الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، ولديها طموحات للسير على خطى نجاحات مانشستر سيتي وتشلسي الانجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي، المستحوذة من مستثمرين أجانب أثرياء.

وقاد إيمري فياريال إلى أول لقب كبير في تاريخه بفوزه الموسم الفائت بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي في النهائي.

المصدر: "أ ف ب"