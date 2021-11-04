بعد انتظار 39 عاما.. الرمثا يتوج بطلا للدوري الأردني بكرة القدم (فيديو)
توج فريق الرمثا بطلا للدوري الأردني لكرة القدم موسم 2020 -2021 بعد تعادله مع الجزيرة بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب عمان الدولي في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وتقدم الجزيرة في النتيجة عن طريق حمزة الصيفي في الدقيقة الـ55، وعادل للرمثا محمد أبو زريق "شرارة" من علامة الجزاء بعدها بخمس دقائق.
هدف #الجزيرة في مرمى #الرمثاpic.twitter.com/UYw725tx6M— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 4, 2021
هدف التعادل للرمثا في مرمى الجزيرة عن طريق ركلة جزاء #الرمثا#الجزيرة#الرياضية_الأردنية#التلفزيون_الأردنيpic.twitter.com/X08cacXY1y— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 4, 2021
وبهذا التعادل، رفع فريق الرمثا رصيده إلى 47 نقطة ليحسم لقب الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الوحدات الذي حقق فوزا عريضا على شباب العقبة بخماسية نظيفة لم تكن كافية لمنع الرمثا من التتويج باللقب الذي طال انتظاره 39 عاما.
الهدف الخامس للوحدات في مرمى العقبة #الرياضية_الأأردنية#الوحدات#العقبةpic.twitter.com/CJVB0qhgmp— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 4, 2021
الرمثا بطلا للدوري للمرة الأولى منذ 39 عام #الرياضية_الأردنية#الرمثا#عاجلpic.twitter.com/n0BT4MR6lN— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 4, 2021
ورفع فريق الرمثا كأس الدوري للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 1981 و1982.
لحظة تتويج الرمثا بلقب دوري المحترفين 2021 ( صور)#الرمثا#الرياضية_الأردنية#التلفزيون_الأردنيpic.twitter.com/mxOj6EPHZY— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 4, 2021
المصدر: RT
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