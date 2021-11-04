بالفيديو.. حالة الطرد "الأغرب" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

شهدت مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حالة تحكيمية غريبة.

وكان ذلك عندما قرر الحكم الإنجليزي مايك أوليفر منح مدافع دورتموند ماتس هوملز البطاقة الحمراء لتدخله على جناح أياكس أنتوني.

وكانت في تلك اللحظات تشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وللوهلة الأولى بدا تدخل هوملز قويا خاصة بعد ردة فعل أنتوني المبالغ بها.

وكان قرار حكم الساحة طرد المدافع الألماني مباشرة.

Hummels being sent off for this tackle is beyond a joke. Michael Oliver showing once again how poor English Officials are pic.twitter.com/sw1PniVTLB — Oakley (@GeorgeOakley) November 3, 2021

إلا أن الغريب كان اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد، فظهر جليا بما لا يدع مجالا للشك أن تدخل هوملز كان على الكرة ولم يلمس قدم أنتوني، بل بالعكس جناح أياكس هو من قام بدهس قدم مدافع دورتموند.

إلا أن القرار جاء تأكيدا على البطاقة الحمراء بحق هوملز، وسط استغراب الجميع في المدرجات وذهول اللاعب من هذا القرار الكارثي.

Zu #BVBAJA: Rot ist aus meiner Sicht viel zu hart. Hummels kommt zwar mit hohem Tempo und Risiko angerauscht, das rechte Bein ist in der Luft, der Ball wird nicht gespielt. Aber das Trefferbild und die Intensität sind nicht so hoch, dass sie einen Feldverweis rechtfertigen. (1/2) pic.twitter.com/3VYBgfk5GT — Collinas Erben (@CollinasErben) November 3, 2021

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وعلق هوملز على ما حدث قائلا: "ليس لدي أي فكرة كيف يمكن أن أتحصل على بطاقة حمراء مثل تلك من حكم يفترض أنه في مستوى دوري أبطال أوروبا".

مضيفا: "كنت في حالة إنكار كاملة، إنه قرار خاطئ وسخيف، سأسأل الحكم عن رأيه، لا أفهم كيف أيدت تقنية الفيديو ذلك".

وختم: "أنتوني لاعب كرة قدم ممتاز، وقد أتى لي وقال أنت لم تستحق أبدا البطاقة الحمراء، الآن هو يحتاج إلى أن يكون رياضيا سيكون هذا أفضل".

يذكر أن أياكس تمكن من قلب تأخره بهدف أمام دورتموند إلى فوز ثمين بنتيجة 3-1 المباراة التي أقيمت بملعب سيجنال إيدونا بارك.

المصدر: RT