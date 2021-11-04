بالفيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2021-2022.

وأسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة أمس الأربعاء والتي شهدت تأهل 4 فرق إلى دور الـ16 رسميا.

وضمن ليفربول تأهله إلى دور الـ16 عقب فوزه على أتلتيكو مدريد 2-0، كما تأهل أياكس بعدما تخطى بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة.

وكذلك فعل بايرن ميونخ الألماني بعد تصدر المجموعة الخامسة، والفوز على بنفيكا بنتيجة 5-2، ونال يوفنتوس الإيطالي بطاقة التأهل، بتخطيه زينيت الروسي 4-2.

وعن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا جاءت الترشيحات على الشكل التالي:

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- هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الأول في مرمى أتالانتا، والذي سجله في الدقيقة الرابعة بعد أسيست بالكعب من برونو فرنانديز.

- هدف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد في مرمى شاختار، وسجله عند الدقيقة 61 بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

- الهدف الثاني لروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ في مرمى بنفيكا، وجاء عند الدقيقة 61.

- هدف لوكاس نميتشا، لاعب فولفسبورغ في مرمى سالزبورغ، وسجله في الدقيقة 60.

المصدر: twitter/ChampionsLeague