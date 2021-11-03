النيران الصديقة تنقذ ميلان من الخسارة الرابعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

تعادل ميلان الإيطالي مع ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وصعق الفريق البرتغالي مضيفه بهدف مبكر منذ الدقيقة السادسة عن طريق الكولومبي لويس دياز، وعادل ميلان النتيجة في الدقيقة الـ61 بمساعدة النيران الصديقة عندما سجل مدافع بورتو، الكونغولي شانسيل مبيمبا مانغولو بالخطأ في شباك فريقه.

#UCL

دوري ابطال اوروبا | ميلان 1 × 1 بورتو | أهداف المباراة HD

-via: @MnbrMadrid5pic.twitter.com/dcH8kUfnGh — لــــــيـــــــالــــــي الابـــــــــطـــــــال (@UEFA240) November 3, 2021

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وبهذا التعادل، حقق ميلان أول نقطة له في البطولة هذا الموسم بعد تجرعه مرارة الهزيمة في الجولات الثلاث السابقة، فيما رفع بورتو رصيده إلى 5 نقاط وصعد إلى وصافة ترتيب المجموعة الثانية بانتظار مباراة المتصدر ليفربول (9 نقاط) وضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني صاحب الـ4 نقاط.

المصدر: RT