 
مباشر

دوري الأبطال.. ثنائية بنزيما في شباك شاختار تهدي ريال مدريد الصدارة (فيديو)

الرياضة

دوري الأبطال.. ثنائية بنزيما في شباك شاختار تهدي ريال مدريد الصدارة (فيديو)
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnk6

تغلب ريال مدريد الإسباني على ضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ثنائية الفريق الملكي نجمه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقتين 14 و61، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد البرازيلي فيرناندو في الدقيقة الـ39 من عمر اللقاء.

إقرأ المزيد
النيران الصديقة تنقذ ميلان من الخسارة الرابعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
النيران الصديقة تنقذ ميلان من الخسارة الرابعة على التوالي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط وصعد إلى صدارة المجموعة الرابعة بانتظار المباراة الثانية في المجموعة التي يحل فيها إنتر ميلان الإيطالي (4 نقاط) على شيريف تيراسبول المولدوفي (6 نقاط).

في المقابل، توقف رصيد شاختار عند نقطة يتيمة في قاع ترتيب المجموعة الرابعة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا