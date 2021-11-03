وفد برشلونة يطير إلى قطر للظفر بخدمات تشافي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن وفدا من إدارة برشلونة سافر إلى قطر، اليوم الأربعاء، من أجل التفاوض مع نادي السد، حول التعاقد مع تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق الكتالوني.

واستقر برشلونة على إسناد مهمة تدريب الفريق لتشافي، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان الأسبوع الماضي لسوء النتائج.

ويتكون وفد برشلونة من رافا يوستي، نائب الرئيس، وماتيو أليماني، المدير الرياضي، فيما تخلف رئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا عن السفر، إلا أن الصحيفة الإسبانية أكدت بأن الأخير جاهز للسفر إلى الدوحة إذا كان وجوده هناك ضروريا لحسم التعاقد.

MD, EN DOHA



‼💥 Mateu Alemany y Rafa Yuste se reunirán mañana con el máximo dirigente del Al Sadd para formalizar su salida



🤝👍 La ausencia de Laporta en Doha no debe suponer un obstáculo en la negociación final



✍ @EduPolohttps://t.co/AEKQorYmoP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 3, 2021

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وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن تشافي الذي يرتبط بعقد مدته عامين مع نادي السد القطري، قد حصل على موافقة رئيس النادي القطري، بالرحيل إلى برشلونة، ولكن بأكثر من شرط، أبرزها حضور إدارة البارسا للتفاوض في قطر، وإمكانية عودة تشافي في يوم من الأيام للفريق القطري، بالإضافة إلى إقامة مباراة ودية بين الفريقين.

وأكدت التقارير أن كل شيء متفق عليه بين برشلونة وتشافي، الذي سيوقع عقدا مدته موسمين ونصف، وسيتقاضى أموالا أقل مما يحصل عليها في قطر، وسيتم تحديد جزء كبير من مكافآته المستقبلية بناء على الأهداف المتفق عليها.



ومن المقرر أن يخوض تشافي آخر مبارياته مع السد المتصدر، اليوم الأربعاء، عندما يحل ضيفا على الوصيف الدحيل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم.

المصدر: mundodeportivo.com