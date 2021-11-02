تقرير يكشف شروط السد القطري للتخلي عن مدربه تشافي لصالح برشلونة

كشف تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الثلاثاء، عن آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل تشافي هرنانديز، مدرب السد القطري، والذي ارتبط اسمه مؤخرا بتولي تدريب برشلونة.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن تشافي البالغ 41 عاما ينتظر وفد برشلونة في الدوحة للتفاوض مع السد على إنهاء عقده الذي ينتهي بعد موسمين.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي تحدث بالفعل إلى إدارة نادي السد، الذي تربطه بها علاقة قوية، وطلب رسميا الرحيل لتحقيق حلمه بتولي تدريب برشلونة.

🚨 #NOTICIAMD



✅ El contrato de Xavi con el Barça ya está redactado con unas condiciones económicas y temporales en que las dos partes están de acuerdo



✍️ @ffpolo y @EduPolohttps://t.co/NClmIvSxEO — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 2, 2021

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وأكدت الصحيفة، أن رئيس نادي السد، منح تشافي موافقته على الرحيل لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني، وإن كان هناك بعض الشروط، مثل أن تحضر إدارة برشلونة إلى قطر من أجل التفاوض مع السد، وتوقيع العقود في الدوحة، بالإضافة إلى الاتفاق على خوض مباراة ودية بين برشلونة والسد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي برشلونة يعرفون جيدا ما يريده السد، ويستعدون بالفعل للسفر إلى قطر، حيث من المقرر أن يطير الثنائي رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي، من كييف مباشرة إلى الدوحة، عقب مواجهة برشلونة أمام مضيفه دينامو كييف اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويتولى تدريب برشلونة حاليا سيرجي بارخوان والذي استلم قيادة الفريق الكتالوني بشكل مؤقت خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي.

المصدر: mundodeportivo.com