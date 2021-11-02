رونالدو ينقذ "الشياطين الحمر" من كمين أتلانتا بهدف قاتل (فيديو)

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي من الخسارة أمام أتلانتا الإيطالي في المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم الفريق الإيطالي في النتيجة عند الدقيقة الـ12 عن طريق السلوفيني جوسيب إيليشيش، قبل أن يعادل اليونايتد عن طريق رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

إلى متى تنقذنا يا رونالدو 😭❤️

pic.twitter.com/Dg3AciSe9v — عشاق مانشستر يونايتد MUFC (@united_mano) November 2, 2021

وعاد أتلانتا للتقدم في الشوط الثاني عند الدقيقة الـ56 من عمر اللقاء، وكانت المباراة تتجه لخسارة اليونايتد قبل أن يعود رونالدو لهوايته في هز الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي بالتعادل بنتيجة 2-2.

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وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على فياريال الإسباني الوصيف الذي حقق فوزا بهدفين نظيفين على يونغ بويز السويسري صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

في المقابل، رفع أتلانتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث على جدول ترتيب فرق المجموعة السادسة.

المصدر: RT