سان جيرمان يفكر في فض التعاقد مع راموس

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقده مع المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس.

وانتقل راموس، إلى نادي العاصمة الباريسي، الصيف الماضي، في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع الفريق حتى الآن، بسبب الإصابات في ربلة الساق.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن مسيرة راموس مع سان جيرمان قد تنتهي قبل بدايتها من الأصل، وأن مسؤولي النادي يفكرون في فسخ التعاقد مع المدافع الإسباني.

The termination of Sergio Ramos' contract with PSG is no longer science fiction. The Parisians now believe they may have made a mistake with his signing and it cannot be ruled out that they will finally stop counting on him. #PSG [@le_Parisien] pic.twitter.com/bGErib6HkI — Football Talk (@Football_TaIk) November 1, 2021

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وأشارت الصحفية إلى أن الخدمات الطبية في باريس لديها بعض الشكوك وغير مقتنعين بأن المدافع البالغ 35 عاما يمكن أن يعود للمنافسة بالسرعة والمستوى الذي كان عليه مع ريال مدريد.

وأوضحت "لو باريزيان" أن فسخ التعاقد ليس أولوية بالنسبة لـ باريس سان جيرمان في الوقت الراهن، إلا إنها مسألة غير مستبعدة، وفي حال حدوثه، سيتعين على النادي الفرنسي، التوصل إلى اتفاق مع راموس الذي يستمر عقده الحالي مع بي سي جي حتى عام 2023.

المصدر: "وكالات"