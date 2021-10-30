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شاهد.. هدف بتسديدة رائعة "لوب" من فوق رأس حارس ليفربول

الرياضة

شاهد.. هدف بتسديدة رائعة
Reuters PHIL NOBLE
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سجل الزامبي إينوك مويبو لاعب خط وسط برايتون، هدفا رائعا في مرمى ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (2-2)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسدد إينوك مويبو كرة من مسافة بعيدة "لوب" من فوق رأس البرازيلي أليسون عانقت شباكه في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، مقلصا الفارق إلى هدف، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم البلجيكي لياندرو تروسارد، هدف التعادل للضيوف.

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وأخفق ليفربول في الحفاظ على تقدمه في الشوط الأول بهدفين من دون رد، سجلهما كل من جوردان هندرسون قائد "الريدز"، والمهاجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين (4 و24) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد".

المصدر: RT

  

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