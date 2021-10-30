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ليفربول "الرهيب" يهز شباك برايتون بهدف مبكر

الرياضة

ليفربول
Reuters PHIL NOBLE
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تقدم فريق ليفربول على ضيفه برايتون "العنيد" بهدف في بداية المباراة بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وباغت قائد "الريدز" جوردان هندرسون الضيوف بهدف سريع سجله في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، بعد تمريرة رائعة من زميله النجم المصري محمد صلاح.

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المصدر: RT 

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