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مقتل لاعب هوكي روسي نتيجة سقوطه من طابق مرتفع

الرياضة

مقتل لاعب هوكي روسي نتيجة سقوطه من طابق مرتفع
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لقي لاعب الهوكي الروسي، إيفان بيتكين، حتفه نتيجة سقوطه من نافذة مبنى متعدد الطوابق في العاصمة موسكو.

وسقط بيتكين (24 عاما)، من الطابق الـ25 في مبني سكني بشمال موسكو، ولقي مصرعه متأثرا بجراحه.

وقال مصدر لوكالة "تاس": "في الليلة الماضية سقط لاعب الهوكي الروسي إيفان بيتكين من نافذة في الطابق الـ25 بمبني سكني. وأكد الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث أنه توفي متأثرا بجراحه".

ويجري حاليا التحقيق لتحديد ظروف الحادث وأسبابه.

وبيتكين هو خريج نادي "سالافات يولاييف" بمدينة أوفا (جمهورية بشكيريا)، وسبق له اللعب لأندية "ستار"، و"توروس"، و"تسينج تو" الصيني.

المصدر: تاس

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