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شاهد.. "خليفة" ميسي يهدر ضربة جزاء ومعها فرصة إنقاذ برشلونة

الرياضة

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Reuters /Sergio Perez
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أهدر الهولندي ممفيس ديباي فرصة إنقاذ فريقه برشلونة من الهزيمة أمام مضيفه رايو فاليكانو (0-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأخفق ديباي في ترجمة ضربة جزاء سنحت "للبلوغرانا" في الدقيقة 72 إلى هدف التعادل لفريقه، حيث تصدى المقدوني الشمالي ستول ديميتريفسكي حارس مرمى رايو فاليكانو لكرته ببراعة.

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وأحرز المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "تيريزا ريفيرو" في العاصمة مدريد.

وانضم ممفيس ديباي (27 عاما) إلى صفوف فريق برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، قادما من فريق أولمبيك ليون بطل الموسم الماضي للدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويعاني برشلونة في الموسم الحالي من النتائج السلبية بعد فشله في تمديد عقد قائده السابق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انتقل بدوره مجانا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.  

المصدر: RT   

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