شاهد .. سقوط حكم الساحة بعد صدام قوي "مزدوج"

شهدت مباراة المجموعة الغربية من الدوري الأمريكي لكرة القدم بين فريق مينيسوتا يونايتد وضيفه لوس أنجلوس (1-1) سقوط حكم الساحة على الأرض، بعد احتكاك قوي مع لاعبين من الفريقين.

واصطدم حكم الساحة روبرت سيبيجا بالكوري الجنوبي مون هوان كيم مدافع فريق لوس أنجلوس، في محاولة منه لتجنب انزلاق الكوبي أوزفالدو ألونسو لاعب نادي مينيسوتا يونايتد، للاستحواذ على الكرة، وسقط الثلاث على أرض ملعب "أليانز فيلد - Allianz Field" بمدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.

Ref got blindsided 😳 pic.twitter.com/3MSeacuetV — ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2021

ولحسن حظ الجميع لم يتعرض أي من الثلاثي للإصابة، وواصلوا المباراة بعد ذلك بشكل طبيعي.

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ويحتل نادي مينيسوتا يونايتد المركز السادس في المجموعة الغربية، برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على فريق لوس أنجلوس صاحب المركز السابع في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات