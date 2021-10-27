 
مباشر

شاهد .. سقوط حكم الساحة بعد صدام قوي "مزدوج"

الرياضة

شاهد .. سقوط حكم الساحة بعد صدام قوي
Reuters Vincent Carchietta
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlqp

شهدت مباراة المجموعة الغربية من الدوري الأمريكي لكرة القدم بين فريق مينيسوتا يونايتد وضيفه لوس أنجلوس (1-1) سقوط حكم الساحة على الأرض، بعد احتكاك قوي مع لاعبين من الفريقين.

واصطدم حكم الساحة روبرت سيبيجا بالكوري الجنوبي مون هوان كيم مدافع فريق لوس أنجلوس، في محاولة منه لتجنب انزلاق الكوبي أوزفالدو ألونسو لاعب نادي مينيسوتا يونايتد، للاستحواذ على الكرة، وسقط الثلاث على أرض ملعب "أليانز فيلد - Allianz Field" بمدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.

ولحسن حظ الجميع لم يتعرض أي من الثلاثي للإصابة، وواصلوا المباراة بعد ذلك بشكل طبيعي.

إقرأ المزيد
شاهد.. باكورة أهداف خاميس رودريغيز في دوري نجوم قطر
شاهد.. باكورة أهداف خاميس رودريغيز في دوري نجوم قطر

ويحتل نادي مينيسوتا يونايتد المركز السادس في المجموعة الغربية، برصيد 45 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على فريق لوس أنجلوس صاحب المركز السابع في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا