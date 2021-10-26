هل حسم صلاح مصير "الكرة الذهبية" في الرمق الأخير.. بعد الثلاثية التاريخية؟

أغلق باب التصويت على جائزة "الكرة الذهبية 2021" بين صحفيي مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح هذه الجائزة لأفضل لاعب سنويا أمس الاثنين، وسيعلن عن الفائز يوم 29 نوفمبر.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية المتخصصة، إلى أن 25 في المئة من الصحفيين المخول لهم بالتصويت، انتظروا نهاية المباريات الكبيرة التي شهدها يوم الأحد الماضي، بمشاركة معظم النجوم المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة، مثل، موقعة مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول (0-5) في إنجلترا، و"كلاسيكو" الأرض بين الغريمين التقليديين برشلونة وضيفه ريال مدريد (1-2) في إسبانيا، ومواجهة العدوين اللدودين إنتر ميلان ويوفنتوس (1-1) في إيطاليا، ولقاء الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان ومضيفه مرسيليا (0-0) في فرنسا.

وكان النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الرابح الأكبر بين كافة النجوم المشاركين في هذه المواجهات الهامة، بعد أن قاد ليفربول إلى تحقيق فوز ساحق (5-0)على مانشستر يونايتد في عقر داره وبوجود نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" على ملعب "أولد ترافورد"، ليعزز حظوظه في المنافسة على جائزة "الكرة الذهبية".

وحطم "الفرعون" المصري العديد من الأرقام القياسية، فقد أصبح أول لاعب على الإطلاق في تاريخ "البريمير ليغ" يسجل "هاتريك" في ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، وأول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج الديار ضد يونايتد، إضافة إلى أنه أفضل مسجل في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا برصيد 31 هدفا.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 107 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها خلال 167 مباراة، ليصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ "البريمر ليغ" محطما الرقم القياسي للمهاجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا، وانفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 10 أهداف.

وسجل النجم المصري 12 هدفا مع 5 تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط هذا الموسم، كما أنه كان حاسما ضد يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري وميلان الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في دوري الأبطال.

وألقت كل هذه الأرقام بظلالها على منافسيه الرئيسيين رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يظهر بعد بمستواه الرفيع مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي، والفرنسي كريم بنزيما الذي لم يترك أي بصمة في الكلاسيكو.

وصنف مكتب "سكاي بيت" للمراهنات محمد صلاح في المركز الثالث على لائحة الترشيحات (6/1)، خلف كل من ميسي (8/13) والبولندي ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ (5/2).

ومع اقتراب موعد الإعلان عن الفائز بالجائزة في 29 نوفمبر المقبل، يمتلك صلاح بعض الأوراق الرابحة بين يديه، لكن ربما لا تكون كافية خصوصا فشله مع فريقه ليفربول في إحراز الألقاب هذا العام، حيث خسر لقب الدوري، وخرج من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ.

وسجل صلاح 32 هدفا في مختلف المباريات هذا العام مع 8 تمريرات حاسمة، مقابل 54 هدفا و7 تمريرات حاسمة لليفاندوفسكي المتوج مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري المحلي ومونديال الأندية وجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي، و40 هدفا مع 14 تمريرة حاسمة لميسي المتوج بكأس إسبانيا مع فريقه السابق برشلونة وكوبا أمريكا مع منتخب بلاده، وذلك لأول مرة في تاريخه، وتوج هدافا للبطولة.

بينما سجل بنزيما 35 هدفا إضافة إلى 13 تمريرة حاسمة وتوج مع منتخب بلاده بلقب النسخة الثانية لدوري الأمم الأوروبية.

في حين أحرز رونالدو 39 هدفا إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، بينها 13 هدفا مع منتخب بلاده، وحطم بها الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية الذي كان بحوزة الإيراني علي دائي.

وتوج رونالدو بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مع فريقه السابق يوفنتوس قبل عودته إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

قائمة المرشحين الـ30:

وأعلنت مجلة "فرانس فوتبول" في وقت سابق، اختيار 30 لاعبا للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لسنة 2021، وبدأ التصويت بين صحفيي المجلة الفرنسية يوم 9 أكتوبر الجاري، وذلك وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونشرت المجلة الفرنسية الشهيرة، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء، وجاءت على الشكل التالي.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سيترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

الدفعة الخامسة:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).

الدفعة السادسة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

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كيفية اختيار الفائز بجائزة "الكرة الذهبية 2021"

يتم اختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية عبر التصويت من بين 170 صحفيا لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

ويختار كل صحفي من صحفيي المجلة الفرنسية 5 مرشحين من بين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية، بحيث يحصل الأول على 6 نقاط، والثاني على 4 نقاط، والثالث على 3 نقاط، والرابع على نقطتين، والخامس على نقطة وحيدة.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، حصل عليها في الأعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019)، وفض الشراكة مع المنافس التقليدي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، في الأعوام (2008، 2013، 2014، 2016، و2017).

مكان وموعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2021

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر المقبل، على مسرح شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو نفس المسرح الذي استضاف الحفل في 2019.

وستكون تلك المرة هي الأولى التي يقام فيها الحفل بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي تسببت في إلغاء نسخة 2020 للجائزة.

المصدر: وكالات