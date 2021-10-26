حارس مرمى يكشف سر حوار صلاح "المثير" معه بعد هدف عالمي

كشف حارس مرمى فريق واتفورد الإنجليزي، بن فوستر، عن الحوار المثير الذي دار بينه وبين المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عقب مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بخمسة أهداف من دون رد، ونجح صلاح في تسجيل هدف واحد في شباك بن فوستر.

وقال بن فوستر، في قناته على موقع "يوتيوب": "لقد جاء صلاح إلي بعد نهاية المباراة ووضع يده على فمه قليلا، لأنه لم يكن يريد أن تلتقط كلماته من الكاميرات".

وأضاف: "قال صلاح لو حصلت على ركلة جزاء، ما الطريقة التي كنت ستواجهني بها؟".

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وتابع بو فوستر: "الآن.. بمجرد أن قال ذلك فكرت أنه فتى ذكي، لأننا كحراس مرمى نقوم بأبحاثنا، هناك حراس يحاولون معرفة أين سدد المهاجمون آخر أربع أو خمس أو عشر ركلات جزاء، وأنا أعلم أن آخر خمس ركلات جزاء لصلاح جاءت على يمين الحارس".

وواصل: "لذلك نظرت إلى صلاح وقلت له: حسنا.. كنت سأذهب إلى اليمين، لأنك وضعت آخر خمس ركلات في الجهة اليمنى".

وأكمل: "ظهرت ابتسامة كبيرة على وجه صلاح، وقال: نعم.. شكرا لك، كنت أريد أن أعرف ذلك".

واختتم: "إنه لا يكتفي بالفوز (5-0) وتسجيل هدف رائع وكونه رجل المباراة، يجب أن يعرف التفاصيل الصغيرة وإذا حصل على ركلة الجزاء في المباراة التالية، بأي طريقة سيسددها، لهذا السبب صلاح في القمة يا أصدقاء".

المصدر: وكالات