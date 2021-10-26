بطلات أولمبياد طوكيو في الجمباز الإيقاعي ينسحبن من بطولة العالم

انسحب فريق الجمباز الإيقاعي البلغاري، الفائز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة بطوكيو، من المشاركة في بطولة العالم التي تقام أيضا في اليابان.

وقال الاتحاد البلغاري للجمباز الإيقاعي في بيان، إن سبب الانسحاب يرجع لمعاناة لاعبة الفريق لورا تراتس من الإصابة، مضيفا: "بالأمس أجرى فريقنا دورتين تدريبيتين، بعد الدورة التدريبية الثانية شعرت لورا تراتس بألم شديد وحاد. استشرنا على الفور طبيب الفريق، الذي أكد أن لورا تعرضت لإصابة خطيرة وأن مشاركتها (في بطولة العالم) مستحيلة".

وأضاف: "جميع الفتيات متأسفات للغاية، ولكن الصحة فوق كل اعتبار، وهذا هو القرار الصحيح الوحيد في هذه المرحلة".

وستقام بطولة العالم للجمباز الإيقاعي في كيتاكيوشو في الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وكان الفريق البلغاري، الذي ضم مادلين رادوكانوفا، وإريكا زافيروفا، وسيمونا ديانكوفا، وستيفاني كيرياكوفا، ولورا ترايتس، توج بالميدالية الذهبية في الجمباز الإيقاعي "عام" لفرق السيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو.

وجاء الفريق الروسي، الذي ضم أناستاسيا بليزنيوك، وأنجلينا شكاتوفا، وأناستاسيا ماكسيموفا، وأليسا تيشينكو، وأناستاسيا تاتاريفا، في المركز الثاني ليحرز الميدالية الفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الفريق الإيطالي.

المصدر: تاس