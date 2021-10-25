شاهد.. نجم مارسيليا يتلاعب بميسي في موقف محرج
تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، لموقف محرج، خلال لقاء "الكلاسيكو" أمام مضيفه مارسيليا (0-0) أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الفرنسي لكرة القدم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب مرسيليا، ديميتري باييت، وهو يفتك الكرة من ميسي، ومن ثم راوغه ببراعة، ليسقط الأرجنتيني على الأرض في موقف محرج لنجم برشلونة السابق.
Отобрать мяч у Месси 👊— Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2021
Красиво обвести Месси 🤩
Всё это Димитри Пайет успел за семь секунд. Лига 1 пока очень негостеприимна к Лео 😏 pic.twitter.com/RH9HUIMvRv
Rare scenes of payet bodying a clown. #psg#messipic.twitter.com/wOiPnKQUEf— Realon007 (@riyooon_17) October 25, 2021
واحتفظ باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 28 لنقطة، بينما يشغل مارسيليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.