شاهد.. نجم مارسيليا يتلاعب بميسي في موقف محرج

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان، لموقف محرج، خلال لقاء "الكلاسيكو" أمام مضيفه مارسيليا (0-0) أمس الأحد، في الجولة الـ11 من الفرنسي لكرة القدم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب مرسيليا، ديميتري باييت، وهو يفتك الكرة من ميسي، ومن ثم راوغه ببراعة، ليسقط الأرجنتيني على الأرض في موقف محرج لنجم برشلونة السابق.

Reuters ERIC GAILLARD

Отобрать мяч у Месси 👊

Красиво обвести Месси 🤩



Всё это Димитри Пайет успел за семь секунд. Лига 1 пока очень негостеприимна к Лео 😏 pic.twitter.com/RH9HUIMvRv — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2021

واحتفظ باريس سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي برصيد 28 لنقطة، بينما يشغل مارسيليا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة.

المصدر: وكالات