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شقيق صلاح "يسخر" من نجم مانشستر يونايتد بعبارة طريفة (صورة)

الرياضة

شقيق صلاح
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سخر نصر صلاح، شقيق نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، من مدافع مانشستر يونايتد، هاري ماغواير، وذلك بعد اكتساح "الريدز" لـ"الشياطين الحمر" بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي.

ونشر نصر صلاح عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، صورة لماغواير، وأرفقها بتعليق: "مهاجم ليفربول الأول"، في إشارة إلى تسبب المدافع الدولي الإنجليزي في تلقي شباك فريقه لأهداف سهلة أمام ليفربول.

شقيق صلاح

وكان ماغواير، شارك في المباراة كاملة، وكان من أسوأ لاعبي مانشستر يونايتد أداء.

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في المقابل، فرض محمد صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف لليفربول، وصناعته لهدف رابع.

المصدر: RT

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