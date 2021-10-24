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الروسي كاراتسيف يتوج بطلا لكأس الكرملين للتنس (فيديو)

الرياضة

الروسي كاراتسيف يتوج بطلا لكأس الكرملين للتنس (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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توج الروسي أصلان كاراتسيف بلقب بطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن كاراتسيف البالغ 28 عاما من حسم النهائي لمصلحته دون عناء بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة واحدة و16 دقيقة.

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وهذا اللقب هو الثاني لكاراتسيف في مسيرته الاحترافية بعد فوزه في مارس الماضي بباكورة ألقابه عندما توج بلقب بطولة دبي.

المصدر: rsport.ria.ru

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