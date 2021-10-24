الروسي كاراتسيف يتوج بطلا لكأس الكرملين للتنس (فيديو)

توج الروسي أصلان كاراتسيف بلقب بطولة كأس الكرملين الروسية بكرة المضرب، بعد فوزه اليوم الأحد في المباراة النهائية على الكرواتي مارين سيليتش بمجموعتين دون مقابل.

وتمكن كاراتسيف البالغ 28 عاما من حسم النهائي لمصلحته دون عناء بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-2 و6-4، خلال ساعة واحدة و16 دقيقة.

King Aslan 👑🇷🇺



Muscovite @AsKaratsev defeats Cilic 6-2 6-4 to claim the #KremlinCup title at home! pic.twitter.com/ibTASJFC69 — Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2021

Victory at home for 🇷🇺 @AsKaratsev 🏆



He defeats Cilic 6-2, 6-4 to complete a dream week in Moscow 👏 #KremlinCuppic.twitter.com/bqHEucN9Zf — ATP Tour (@atptour) October 24, 2021

إقرأ المزيد

وهذا اللقب هو الثاني لكاراتسيف في مسيرته الاحترافية بعد فوزه في مارس الماضي بباكورة ألقابه عندما توج بلقب بطولة دبي.

المصدر: rsport.ria.ru