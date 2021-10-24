صلاح يتلألأ ويقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية في عقر داره (فيديو)
حقق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.
اهداف #ليفربول_مانشستر_يونايتد كامله وهاترك #محمد_صلاحpic.twitter.com/uDtCVQdT0y— SL/21 (@Advertising_S_L) October 24, 2021
وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الترتيب خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
Imperious from Liverpool#MUNLIVpic.twitter.com/s2R0crnFDo— Premier League (@premierleague) October 24, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.