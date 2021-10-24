صلاح يتلألأ ويقود ليفربول لاكتساح مانشستر يونايتد بخماسية في عقر داره (فيديو)

حقق ليفربول فوزا عريضا على مضيفه مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتألق المصري محمد صلاح نجم ليفربول بشكل لافت في المباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 38 و45+5 و50، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة الخامسة لزميله الغيني نابي كيتا وساهم بشكل كبير بالهدف الثاني الذي سجله زميله البرتغالي ديوغو جوتا في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز العريض، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة في وصافة الترتيب خلف تشيلسي صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 14 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT