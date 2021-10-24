ليفربول يصعق مانشستر يونايتد بهدفين مبكرين (فيديو)

فاجأ ليفربول مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مبكرين في المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وافتتح ليفربول باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه الغيني نابي كيتا قبل أن يعزز زميله البرتغالي ديوغو جوتا تقدم "الريدز" بالهدف الثاني في الدقيقة الـ13 من عمر اللقاء.

🎥 هدف ليفربول الاول علي مانشستر يونايتد مرتدة سريعة من انتاج محمد صلاح 🅰️ و هدف كيتا ⚽



تابع @elhaddad_CFC#مانشستر_يونايتد_ليفربولpic.twitter.com/9RmdedsKW6 — @elhaddad_cfc (@ElhaddadVid) October 24, 2021

The Goal of Diogo Jota for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/otK3ffFoDA — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

وأضاف النجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريق ليفربول في الدقائق 38 و45+5 و50، لتصبح النتيجة تقدم "الريدز" بخماسية نظيفة.

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/9ITqnM4n0n — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/bxEBSTQMRM — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

The Goal of Mohamed Salah for Liverpool in video ! 🤯🎥#MUNLIV#LFC 🔴 pic.twitter.com/p3ypPRlQHs — Liverpool FC 🔴 (@Reds_ENG) October 24, 2021

ويحتل ليفربول المركز الثالث على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 18 نقطة، فيما يأتي مانشستر ينايتد في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

المصدر: RT