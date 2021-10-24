 
مباشر

حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لأول مرة قبل مواجهة فيرونا

الرياضة

حفيد موسوليني في تشكيلة لاتسيو لأول مرة قبل مواجهة فيرونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rks3

تم اختيار حفيد الدكتاتور الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني لأول مرة في تشكيلة لاتسيو لمواجهة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام فيرونا اليوم الأحد.

إقرأ المزيد
فتح تحقيق بعد رفع
فتح تحقيق بعد رفع "لافتة عدائية" ضد السعودية في مباراة نيوكاسل

وانضم رومانو فلورياني موسوليني البالغ 18 عاما لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري المؤلفة من 23 لاعبا لمواجهة فيرونا.

ورومانو هو الطفل الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني وحفيد بينيتو موسوليني الذي كان رئيسا لوزراء إيطاليا بين 1922 و1943 بعد انقلاب فاشي.

وأليساندرا عضو سابق في البرلمان الأوروبي عن حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام).

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا