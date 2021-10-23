نيوكاسل يتراجع عن مطالبة مشجعيه بعدم ارتداء الزي العربي

تراجع نادي نيوكاسل عن مطالبة مشجعيه بالامتناع عن ارتداء ملابس تحاكي الزي العربي تجسيدا لشراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي في بيان اليوم السبت إن المشجعين الذين يرغبون في ارتداء "ملابس مناسبة مستوحاة من الثقافة يجب أن يشعروا بالحرية في القيام بذلك على النحو الذي يرونه مناسبا. نحن نمثل الجميع".

#NUFC would like to clarify guidance issued on Wednesday, 20th October regarding matchday attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 23, 2021

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وكان نيوكاسل قد أصدر الأربعاء الماضي بيانا وصفه بأنه "إرشادات" بشأن ارتداء المشجعين للزي العربي جاء فيه: "يطالب نيوكاسل جماهيره التكرم بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو الاكتساء بأغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات، إذا لم يعتادوا على ارتداء هذا الزي غالبا".

وأضاف البيان: "عدد من المؤيدين حضروا مؤخرا إلى استاد سانت جيمس بارك، مرتدين أغطية رأس (الشماغ)، على إثر امتلاك صندوق الاستثمار السعودي للنادي بنسبة 100%، هذه الملابس لم تمثل أي إهانة بأي شكل من الأشكال لملاك النادي الجدد، حيث اختار المشجعون الاحتفال بهذه الطريقة، بل أنها كانت لفتة إيجابية ومرحب بها".

وختم البيان: "لكن ورغم ذلك، هناك احتمال أن ارتداء الزي العربي بهذه الطريقة قد يكون غير مناسب للثقافة الإنجليزية وقد يتسبب في إساءة للآخرين، نحن نتمنى من مشجعي النادي ارتداء كل ما يتناسب مع ثقافتهم ودينهم، والاستمرار في تمثيل المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر".

يذكر أنه بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على نادي نيوكاسل في الـ7 من الشهر الجاري ظهر العديد من جماهير النادي العريق بالزي العربي التقليدي احتفالا بالملاك الجدد، مستبشرين برؤية فريقهم يعود إلى أندية الصفوة في إنجلترا عبر استقطاب أفضل اللاعبين في العالم.

المصدر: أ ب + وكالات