طلب خاص من نيوكاسل لجماهيره يتعلق بالزي العربي

أصدر نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بيانا رسميا اليوم الأربعاء، حث من خلاله جماهيره على عدم ارتداء الزي العربي.

وبعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على نادي نيوكاسل في الـ7 من الشهر الجاري ظهر العديد من جماهير النادي العريق بالزي العربي التقليدي احتفالا بالملاك الجدد، مستبشرين برؤية فريقهم يعود إلى أندية الصفوة في إنجلترا عبر استقطاب أفضل اللاعبين في العالم.

وجاء في البيان: "يطالب نيوكاسل جماهيره التكرم بالامتناع عن ارتداء الملابس العربية التقليدية أو الاكتساء بأغطية الرأس المستوحاة من الشرق الأوسط في المباريات، إذا لم يعتادوا على ارتداء هذا الزي غالبا".

وأضاف البيان: "عدد من المؤيدين حضروا مؤخرا إلى استاد سانت جيمس بارك، مرتدين أغطية رأس (الشماغ)، على إثر امتلاك صندوق الاستثمار السعودي للنادي بنسبة 100%، هذه الملابس لم تمثل أي إهانة بأي شكل من الأشكال لملاك النادي الجدد، حيث اختار المشجعون الاحتفال بهذه الطريقة، بل أنها كانت لفتة إيجابية ومرحب بها".

وختم البيان: "لكن ورغم ذلك، هناك احتمال أن ارتداء الزي العربي بهذه الطريقة قد يكون غير مناسب للثقافة الإنجليزية وقد يتسبب في إساءة للآخرين، نحن نتمنى من مشجعي النادي ارتداء كل ما يتناسب مع ثقافتهم ودينهم، والاستمرار في تمثيل المجتمعات والمجموعات المتعددة الثقافات الواسعة والغنية التي يستمد النادي دعمها منها بكل فخر".

#NUFC is kindly asking supporters to refrain from wearing traditional Arabic clothing or Middle East-inspired head coverings at matches if they would not ordinarily wear such attire. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

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المصدر: nufc.co.uk