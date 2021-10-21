شاهد.. سؤال عن رياض محرز يحرج نجمة المنتخب الجزائري أمام الصحفيين (فيديو وصور)

تعرضت إيمان مروش نجمة المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات لموقف محرج، بعد فوز منتخب بلادها على السودان بنتيجة كاسحة (14-0) ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا أمس الأربعاء.

واختتمت إيمان مروش مهرجان الأهداف عندما سددت ببراعة في الدقيقة الـ82 ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، أسكنتها شباك المنتخب السوداني، على طريقة رياض محرز نجم المنتخب الجزائري وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباراة، سأل أحد الصحفيين مروش عن هدفها الجميل وتشابهه مع أهداف محرز، ما تسبب لها بإحراج كبير، وظهر الخجل على وجهها مع ابتسامة قبل أن تنسحب من المقابلة.

يذكر أن المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات، سجل فوزا تاريخيا على نظيره السوداني بنتيجة 14-0 أمس الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة في المغرب عام 2022.

المصدر: RT