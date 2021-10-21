 
مباشر

إصابة ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ بكوفيد-19

الرياضة

إصابة ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ بكوفيد-19
AFP CHRISTOF STACHE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjzl

أعلن بايرن ميونيخ الخميس أن نتيجة فحص كورونا لمدربه يوليان ناجلزمان ظهرت إيجابية بعد يوم من غيابه عن الفوز 4-0 على بنفيكا في لشبونة بدوري أبطال أوروبا بسبب "أعراض تشبه الإنفلونزا".

وذكر النادي الألماني في بيان: "سيعود (ناجلزمان) إلى ميونيخ بشكل منفصل عبر طائرة إسعاف وسيخضع للعزل في منزله".

ومن المقرر أن يعود بايرن إلى ألمانيا اليوم.

واستبعد المدرب البالغ 34 عاما من إدارة المباراة قبل نحو ساعة على انطلاقها وعوضه مساعدوه.

وفي الموسم الأول تحت قيادة ناجلزمان يتصدر بايرن الدوري الألماني إذ يطمح للقبه العاشر على التوالي بالمسابقة كما يتصدر المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا