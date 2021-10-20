رونالدو يرتدي قميصه "الخطأ" في متحف مدام توسو في دبي (فيديو)

ظهر تمثال للشمع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في متحف "مدام توسو" في دبي، بقميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وافتتح متحف الشمع الشهير فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي.

وأكد المتحف اليوم الأربعاء أنه سيقوم "قريبا جدا" بجعل رونالدو يرتدي ألوان ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم "يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق".

ويتواجد أيضا في المتحف الذي يتضمن 60 تمثالا لمشاهير من الشمع، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، مع العلم أنه انتقل من برشلونة إلى النادي الباريسي بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهي ذات الفترة التي انتقل فيها النجم البرتغالي من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

يرتدي تمثال الشمع لنجم كرة القدم كريستيانو #رونالدو قميص ناديه السابق #يوفنتوس في متحف "مدام توسو" في #دبي، بينما أكد المتحف لـ #فرانس_برس أنه سيقوم قريبا جدا بجعله يرتدي ألوان ناديه الحالي مانشستر يونايتد. ولفت إلى أن عالم كرة القدم يتغير دوما ويتنقل اللاعبون بانتظام بين الفرق. pic.twitter.com/sWKaUDGcO5 — فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 20, 2021

وكان عدد من وسائل الإعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال "القميص الخطأ" بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

متحف مدام توسو "الشمع" في دبي : pic.twitter.com/alugvkCCGF — ميساء ملح تويتر (@thenewmaysaa) October 15, 2021

المصدر: أ ف ب + وكالات