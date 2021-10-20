 
مباشر

رونالدو يرتدي قميصه "الخطأ" في متحف مدام توسو في دبي (فيديو)

الرياضة

رونالدو يرتدي قميصه
Reuters PHIL NOBLE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rjtj

ظهر تمثال للشمع للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف مانشستر يونايتد الإنجليزي في متحف "مدام توسو" في دبي، بقميص ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وافتتح متحف الشمع الشهير فرعه الأول في العالم العربي هذا الأسبوع في دبي.

وأكد المتحف اليوم الأربعاء أنه سيقوم "قريبا جدا" بجعل رونالدو يرتدي ألوان ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وبحسب المتحف فإن عالم كرة القدم "يتغير دوما، ويقوم اللاعبون بانتظام بالتنقل بين الفرق".

ويتواجد أيضا في المتحف الذي يتضمن 60 تمثالا لمشاهير من الشمع، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان الفرنسي، مع العلم أنه انتقل من برشلونة إلى النادي الباريسي بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، وهي ذات الفترة التي انتقل فيها النجم البرتغالي من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.

وكان عدد من وسائل الإعلام البريطانية والبرتغالية قد تناقل خبر إلباس التمثال "القميص الخطأ" بعد أن غادر رونالدو النادي الإيطالي هذا الصيف.

المصدر: أ ف ب + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا