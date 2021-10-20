تغيير نظام الدور الأخير لتصفيات كأس آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء أن الدور الأخير من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023 سيقام بنظام مجموعة من دور واحد، بدلا من النظام المفترض بإقامة مباريات ذهاب وإياب.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي اتخذت هذا القرار بعدما أخذت في الاعتبار التحديات المتعلقة بكوفيد-19 ، مع وضع الأولوية لسلامة كل عناصر اللعبة.

وأكد الاتحاد القاري أن مباريات الدور الأخير من التصفيات ستقام في 8 و11 و14 يونيو من العام المقبل، وسينتظر الاتحاد طلبات المدن لاستضافة هذه المباريات.

ومن المقرر إقامة كأس آسيا في الصين في الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو في 2023.



وستقام كأس آسيا 2023 بمشاركة 24 منتخبا، وستحاول قطر الدفاع عن اللقب بعدما توجت بنسخة 2019 في الإمارات.

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وبعد إقامة مباريات ملحق تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين، وذلك في وقت سابق من الشهر الجاري، حصلت إندونيسيا وكمبوديا على آخر بطاقتين في الدور النهائي من التصفيات، بعدما كان 22 منتخبا حصلوا على مقاعدهم في الدور النهائي، بعد نهاية التصفيات المشتركة.



ومع حسم 13 بطاقة تأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023، فإن المنافسة ستكون على 11 بطاقة متبقية خلال الدور النهائي من التصفيات.



وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة تضم 22 منتخبا ضمنت التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات البطولة، وانضم إليهم إندونيسيا وكمبوديا، ليصبح عدد المنتخبات المتنافسة في هذا الدور 24 منتخبا، يصعد منهم 11 منتخبا، لينضموا إلى 13 آخرين ضمنوا التأهل إلى نهائيات البطولة في الصين، ويتنافس على كأسها 24 منتخبا.

المصدر: "وكالات"