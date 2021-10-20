مصر.. قرار بإطلاق اسم "بيغ رامي" على أحد الميادين الكبرى

أعلن محافظ كفر الشيخ في مصر، جمال نور الدين، أنه يجري تجهيز أحد الميادين الكبرى بكفر الشيخ لتسميته باسم "بيغ رامي"، بطل العالم المصري في كمال الأجسام في بطولة مستر أولمبياد 2021.

وأشار إلى أن الميدان من المقرر افتتاحه بحضور البطل ممدوح السباعي (بيغ رامي)، وسيطلق عليه "بيغ رامي"، لافتا إلى أن الميدان سيكون بالقرب من جامعة كفر الشيخ ليكون نموذجا طيبا للشباب باعتبار أنه يتميز بمميزات جميلة وراقية.

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ووصف محافظ كفر الشيخ بيغ رامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن السباعي حافز قوي للشباب في كفر الشيخ وفي جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن حفاظه على نفس المركز للعام الثاني على التوالي جاء بعزيمة قوية وبتشجيع من كل الأهل في كفر الشيخ معتبرا أنه ليس ابن بلطيم فقط ولكنه ابن محافظة كفر الشيخ والدولة بأكملها.

واحتفظ المصري البالغ 37 عاما للعام الثاني على التوالي بلقب مستر أولمبيا (اللقب الأكثر شهرة في كمال الأجسام).

وتوج المصري بلقب البطولة لعام 2021، ضمن الحدث الذي استضافته مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوق بيغ رامي على منافسه الأمريكي براندون كاري وصيف عام 2019 من مستر أولمبيا، ووصيف العام الماضي الذي فاز به بيغ رامي كأول مصري في التاريخ.

المصدر: الوطن