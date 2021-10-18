إصابة باردن حارس نوريتش بسرطان الخصية

أعلن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم في بيان، اليوم الاثنين، إصابة حارسه دان باردن بسرطان الخصية.

وأضاف نوريتش أن الحارس البالغ 20 عاما والمعار حاليا لنادي ليفنجستون الاسكتلندي سيحصل على راحة من الرياضة.

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.



After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 18, 2021

وقال باردن نفسه في بيان على موقع نوريتش: "واجهت فترة صعبة وقاسية للغاية، لكن مساندة عائلتي والأصدقاء والزملاء ساعدتني كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتابع:"الكلمات تعجز عن شكر الجهازين الطبي في نوريتش وليفنجستون ومستشفى رويال مارسدن".

وأكمل:"السرعة التي تطورت بها الحالة كانت لا تصدق. لكن الجميع وقفوا بجانبي بشكل رائع، ومنهم دانييل فاركه، مدرب نوريتش، وديفيد مارتنديل، مدرب ليفنجستون".

وأضاف باردن أن المرض اكتشف مبكرا وأن التطورات والخطوات المقبلة مشجعة.

المصدر: " رويترز"