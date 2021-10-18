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إصابة باردن حارس نوريتش بسرطان الخصية

الرياضة

إصابة باردن حارس نوريتش بسرطان الخصية
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أعلن نادي نوريتش سيتي الإنجليزي لكرة القدم في بيان، اليوم الاثنين، إصابة حارسه دان باردن بسرطان الخصية.

وأضاف نوريتش أن الحارس البالغ 20 عاما والمعار حاليا لنادي ليفنجستون الاسكتلندي سيحصل على راحة من الرياضة.

وقال باردن نفسه في بيان على موقع نوريتش: "واجهت فترة صعبة وقاسية للغاية، لكن مساندة عائلتي والأصدقاء والزملاء ساعدتني كثيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية".

وتابع:"الكلمات تعجز عن شكر الجهازين الطبي في نوريتش وليفنجستون ومستشفى رويال مارسدن".

وأكمل:"السرعة التي تطورت بها الحالة كانت لا تصدق. لكن الجميع وقفوا بجانبي بشكل رائع، ومنهم دانييل فاركه، مدرب نوريتش، وديفيد مارتنديل، مدرب ليفنجستون".

وأضاف باردن أن المرض اكتشف مبكرا وأن التطورات والخطوات المقبلة مشجعة.

المصدر: " رويترز" 

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