كلوب يحدد الأفضل بين صلاح وميسي ورونالدو

أشاد المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بتألق نجم "الريدز"، المصري محمد صلاح، بعد هدفه المذهل في فوز ليفربول 5-0 خارج ملعبه على واتفورد، أمس السبت.

وسجل الدولي المصري هدف "الريدز" الرابع، عندما راوغ ثلاثة من لاعبي واتفورد قبل أن يسدد كرة مقوسة رائعة في الشباك.

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للمرة الثانية على التوالي - العبقري صلاح يسجل هدف فردي يحير في المدافعين والحراس ويُبهر فيه المشاهد!



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pic.twitter.com/bmVVAvSnsS — E P L W O R L D (@EPLworld) October 17, 2021

وقال كلوب عن صلاح بعد المباراة: "بالطبع، إنه يتحسن، هذا جيد. إنه في عمر حيث لا يزال بإمكانه التحسن، وهو يفعل ذلك باستمرار. لقد رأيت الهدف الأول الذي صنعه لساديو اليوم من تمريرة رائعة. من بعد العطلة الصيفية، بدأ صلاح في فعل هذه الأنواع من الأشياء".

وأضاف: "إنه يلعب معنا منذ خمس سنوات تقريبا، لكن الطريقة التي يؤدي بها منذ انضمامه إلينا أمر لا يصدق. إنه في القمة".

وعما إذا كان صلاح في مستوى يشبه ميسي ورونالدو قال كلوب: "إنه بالتأكيد أحد أفضل اللاعبين في العالم الآن. لست أنا من يقرر من هو الأفضل في العالم. بالنسبة لي، صلاح هو الأفضل، أراه كل يوم وهذا يجعل الأمر أكثر سهولة بالنسبة لي، لكن ليفاندوفسكي مازال متألقا، ولا يزال رونالدو يسجل الأهداف بغزارة، ولا يزال ميسي يقدم أداء على مستوى عالمي، وسيأتي مبابي وكل هذه الأشياء وغيرها".

وأوضح المدرب الألماني: "ولكن، في هذه اللحظة صلاح بالتأكيد على رأس قائمة أفضل لاعبي العالم، هو الأفضل في هذه اللحظة. الشيء المهم بين كريستيانو وميسي هو أنه لم يشك أحد في قدراتهما لسنوات عدة، لكن صلاح يلعب على مستوى عال بالفعل منذ سنوات أيضا، وما زال هناك الكثير ليقدمه".

المصدر: liverpoolfc.com