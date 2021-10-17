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رد فعل طريف لكلوب بعد هدف صلاح المذهل في واتفورد

الرياضة

رد فعل طريف لكلوب بعد هدف صلاح المذهل في واتفورد
Reuters
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ضرب ليفربول بقوة واكتسح بجوهرة نجمه المصري محمد صلاح، مضيفه واتفورد 5-0، أمس السبت، في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى غرار تألقه الصارخ في المباريات الأخيرة، تألق صلاح بشكل لافت في لقاء واتفورد، بصناعته الهدف الأول لزميله السنغالي ساديو ماني، وتسجيله للهدف الرابع بطريقة مذهلة، حيث تلاعب النجم المصري بدفاع واتفورد وغربله بدهاء مطلقا تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس فوستر، في الدقيقة 54.

وتفاعل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، بشكل طريف مع هدف صلاح، حيث ظهر وهو يضع يديه على خده مندهشا مما شاهده.

وأشاد كلوب بصلاح بعد المباراة قائلا: "قدم أداء هائلا اليوم. التمريرة في الهدف الأول كانت رائعة والهدف الثاني كان مميزا. إنه ممتاز ونحن جميعا نرى ذلك".

ورفع ليفربول، الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الدوري الإنجليزي، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر تشيلسي.

المصدر: وكالات

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