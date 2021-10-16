الروسي مدفيديف ينسحب من كأس الكرملين

انسحب المصنف ثانيا عالميا، الروسي دانييل مدفيديف، من بطولة كأس الكرملين للتنس المقررة في العاصمة موسكو.

واتخذ صاحب الـ25 عاما هذا القرار، بسبب معاناته من الإرهاق المتراكم في نهاية موسم صعب.

وكان مدفيديف، الذي فاز على المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نهائي أمريكا المفتوحة في الشهر الماضي ليحقق أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، خرج قبل أيام بشكل مفاجئ من الدور الرابع في إنديان ويلز، بخسارته أمام البلغاري غريغور ديميتروف.

وبشكل عام، لعب مدفيديف هذا العام 61 مباراة، حقق خلالها 50 فوزا مقابل 11 هزيمة.

وتقام بطولة كأس الكرملين في موسكو خلال الفترة ما بين 16 و24 أكتوبر الجاري.

المصدر: sportbox.ru