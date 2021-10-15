ميلان يعلن إصابة نجمه الشاب إبراهيم دياز

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، مساء يوم الجمعة، إصابة مهاجمه الإسباني إبراهيم دياز بفيروس كورونا، ليتأكد بذلك غيابه عن لقاء "الروسونيري" ضد ضيفه هيلاس فيرونا، يوم السبت.

وقال نادي ميلان في بيان عبر موقع الرسمي: "نتيجة مسحة اليوم التي أجراها دياز، جاءت إيجابية. اللاعب بحالة جيدة، وهو معزول في منزله، بينما بقية الفريق جاءت نتيجته سلبية. ستستمر المراقبة الدقيقة مع إجراء اختبارات وفقا للإشارات المقدمة من السلطات الصحية ذات الصلة، والتي تم إبلاغها على الفور".

وسيغيب إبراهيم دياز (22 عاما) عن مباراة ميلان أمام ضيفه هيلاس فيرونا، مساء يوم السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الايطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

يذكر أن الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أيضا قبل يومين، حيث تبين ذلك عقب عودته من المشاركة مع منتخب بلاده، وسيغيب عن المباراة المقبلة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين خلف المتصدر نابولي، الذي يستضيف بدوره فريق تورينو يوم الأحد، على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بمدينة نابولي.

المصدر: وكالات