باريس سان جيرمان يوجه بوصلته نحو "الفتى الذهبي" ومستعد لدفع راتب خيالي له

وضعت إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، على رأس أولوياتها للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "لوكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان ينظر إلى هلاند "الفتى الذهبي" على أنه بديل لمهاجمه الحالي كيليان مبابي، الذي من المرجح أن يترك الفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر نحو ريال مدريد.

وقد يصل راتب هالاندا في باريس سان جيرمان إلى أكثر من 40 مليون يورو سنويا.

وينتهي عقد المهاجم النرويجي صيف 2024، ولكنه يتضمن شرطا جزائيا يحق له الرحيل عن صفوف الفريق الألماني خلال صيف 2022، مقابل الحصول على 75 مليون يورو فقط.

وشارك إيرلينغ هالاند (21 عاما) في ثماني مباريات هذا الموسم، وسجل خلالها 11 هدفا وصنع أربعة أخرى.

المصدر: "L`Equipe"