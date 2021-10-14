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نادال يثير الشكوك حول قدرته على العودة لملاعب التنس

الرياضة

نادال يثير الشكوك حول قدرته على العودة لملاعب التنس
Reuters
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صدم الإسباني المخضرم، رافائيل نادال، جماهير التنس العالمية بتصريحاته، التي أكد فيها أنه لا يعرف الوقت المحدد لعودته إلى ملاعب التنس مرة أخرى، بعد ابتعاده عنها بسبب الإصابات.

وقال اللاعب الإسباني البالغ عمره 35 عاما والمصنف سادسا حاليا، أمس الأربعاء "أرغب في التعافي تماما من هذه الإصابة".

وأضاف: "لا أعرف تحديدا موعد عودتي. أعمل بكل قوة يوميا. أتبع برنامجا معينا للتعافي".

وتابع: "هناك أشياء لا نستطيع السيطرة عليها مئة في المئة، لكنني أعرف جيدا أهدافي وأتحلى بالإيجابية".

وكانت آخر مباراة خاضها نادال، الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في أغسطس الماضي في واشنطن، وعانى "الماتادور" الإسباني من مشاكل في الظهر في بداية العام الجاري، قبل الانسحاب من ويمبلدون وأولمبياد طوكيو.

وأعلن الشهر الماضي قبيل انطلاق بطولة أمريكا المفتوحة، أن الإصابة في قدمه اليسرى ستبعده عن اللعب حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز

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