الأهلي المصري ينشر بيانا حول مستقبله موسيماني

أعلن نادي الأهلي المصري لكرة القدم، اتفاقه مع مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على استكمال العقد الحالي، والذي ينتهي بنهاية موسم (2021-2022) دون أي تعديل على راتب المدرب.

ونشر الأهلي بيانا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" جاء فيه: "كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده.

وقال إنه تم الاتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم (2021/2022) دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو موسيماني لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن.

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضا حوارا إيجابيا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الاتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي".

المصدر: "facebook/Officialahlysc"