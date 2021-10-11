موسيماني يطالب بـ"الحماية" لتجديد عقده

أفادت شبكة "iDiski Times" الجنوب إفريقية، بأن مفاوضات تجديد العقد بين نادي الأهلي المصري لكرة القدم ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وصلت إلى طريق مسدود.

وأرجعت الشبكة في تقرير لها، أن سبب تعقد المفاوضات بين موسيماني ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، هو شرط يتعلق بالحماية، حيث طلب المدرب الجنوب إفريقي وضعه في العقد الجديد.

وأوضحت أن موسيماني يريد إدراج بند يحميه من الإقالة، بسبب تخوفه من طبيعية النادي، على حد وصف الشبكة في تقريرها، بشأن إقالة المدربين، في حال سوء النتائج.

واختتمت الشبكة تقريرها قائلة، إن إصرار الأهلي على عدم الموافقة على شرط موسيماني، قد يجعل المدرب البالغ من العمر 57 عاما، يترك تدريب الفريق والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عند مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن زوجة موسيماني تصر على أن يكون التجديد لمدة موسمين وأن يتم وضع شرط جزائي كبير للغاية لحماية المدرب من الإقالة.

وتابع المصدر، أن إدارة الأهلي ترفض إملاء الشروط من جانب موسيماني وزوجته، حيث تصر إدارة الأهلي على تجديد العقد لمدة موسم واحد وأن يكون الشرط الجزائي 3 أشهر فقط وأن يكون ذلك حال الرغبة في الفسخ رغم الفوز ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا أما في حالة خسارتهما أو خسارة أي منهما يكون تجديد العقد اختيارياً.

وأضاف المصدر، أنه في حالة إصرار موسيماني على شروطه سيتم توجيه الشكر له، مشددا أن بديله تم تحضيره منذ فترة وهو أسم كبير يملك سيرة ذاتية ممتازة وسيتم التعاقد معه فورا.

وتولى بيتسو موسيماني مهمة تدريب نادي الأهلي في شهر أكتوبر 2020، وينتهي عقده يوم 30 يونيو 2022.

المصدر: وكالات